Imperia, i Reds Rugby Team aderiscono al progetto Zebre Family

Imperia. I Reds Rugby Team in estate non fermano le loro attività, tenendo fede alla loro filosofia di squadra a tutto tondo, non solo rugby ma familiarità e voglia di stare insieme, avranno momenti conviviali anche durante i mesi estivi.

Innanzitutto mare, si sa che ai bambini piace il mare e incontrarsi in spiaggia è un buon motivo per unire l’utile al

dilettevole, così si effettuerà un primo incontro sulla spiaggia: rugby, mare e magari un’anguria divisa tra amici.

Secondo appuntamento più “formale” un mini-ritiro in località montana, nulla di agonistico, una giornata in

montagna all’insegna del rugby e di giochi propedeutici a questa disciplina con spazio ai bimbi e ai familiari che

passeranno la giornata insieme en plein air.

Mentre si attende l’inizio delle attività i Reds Rugby Team hanno aderito al progetto Zebre Family, progetto che

vede impegnata la società delle Zebre di Parma, dove militano buona parte dei nazionali azzurri, ad interagire

con le società minori per lo sviluppo e per la conoscenza di questo sport con incentivi per vedere e vivere le

partite internazionali a cui partecipa il team parmense e le attività correlate. Progetto figlio di un programma “Io ci

sono” sempre delle Zebre che trova i natali in provincia d’Imperia e che vede nel presidente dei Reds Giovanni

Lisco uno dei fautori.

Estate per la compagine imperiese dei Reds con lavori in corso per nuovi progetti per la stagione sportiva

2018/2019. Seguite su facebook alla pagina Reds Rugby Team. Con l’occasione il team dei Reds porge buone vacanze a tutti gli sportivi imperiesi.