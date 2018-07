Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha annunciato stamane, ufficialmente, i nomi dei suoi assessori. Il ruolo di vicesindaco è stato affidato all’avvocato Giuseppe Fossati, al quale vanno le deleghe a Urbanistca, Edilizia pubblica e privata. All’architetto Ester D’Agostino la delega ai Lavori pubblici. Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e Frazioni vanno ad Antonio Gagliano, mentre alla dottoressa Laura Gandolfo spettano le deleghe ad Arredo Urbano e Verde, Spiagge ed Osservatorio metereologico.

Nominato assessore all’Ambiente e alla Protezione civile l’ingegner Ivan Gianesini. La dottoressa Fabrizia Giribaldi ha ottenuto le deleghe ad Amministrazione finanziaria, Patrimonio Comunale e Società partecipate. Gian Marco Oneglio quelle a Commercio, Turismo, Industria, Artigianato, Agricoltura e Pesca. Cultura, Università, Pari opportunità e Musei alla dottoressa Marcella Roggero. A Simone Vassallo, Manifestazioni, Sport, Grandi eventi e Politiche giovanile. Luca Volpe: Servizi e Politiche sociali, Attività e Servizi educativi ed Immigrazione.

“Non ho avuto bisogno di mediare con partiti o con altro”, ha annunciato il sindaco Scajola, che ha spiegato di aver nominato i suoi assessori “in assoluta libertà”, seguendo sostanzialmente tre criteri: “Per chi si era candidato”, ha detto, “Ho scelto chi ha ottenuto un buon consenso da parte dei giudici popolari. Ho guardato poi alle competenze professionali e all’attitudine che ciascuno di noi ha a ricoprire un determinato ruolo”.

I dieci assessori avranno modo di presentarsi alla cittadinanza il prossimo 12 giugno alle 12, quando nella sala consigliare del palazzo comunale avrà luogo un incontro aperto a tutti. Il 16 luglio, alle 18, invece, si riunirà il primo consiglio comunale della terza era Scajola.

“Ho voluto mettere all’Edilizia privata uno degli avvocati migliori che abbiamo in città”, ha confessato Scajola, “L’ho voluto fin in dall’inizio”. All’amministrazione Scajola avrà il compito di assegnare ad un professionista la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc). Un compito importante, visto che il piano regolatore, adottato 25 anni fa, è scaduto da 15. “Imperia è cambiata in 25 anni: c’erano importanti industrie che oggi non ci sono più. E non c’era il porto”, ha detto il sindaco, “Abbiamo bisogno di un piano regolatore che ridisegni la città sul nuovo che è emerso”.