Imperia, giovani nomadi si aggirano tra le ville dei Piani: allontanate dalla polizia di Stato

Imperia. Due giovani nomadi, una cittadina italiana e l’altra croata, di 18 e 19 anni, residenti a Torino, hanno ricevuto un foglio di via dal Comune di Imperia dove non potranno tornare per i prossimi tre anni. Il motivo? Sono state viste aggirarsi, con fare sospetto, tra le abitazioni dei Piani. A segnalare la loro presenza è stato un residente, che ha chiamato la polizia. Grazie all’accurata descrizione fornita dal cittadino, la volante giunta sul posto ha immediatamente individuato le due giovani donne.

Accompagnate in Questura per gli accertamenti di rito, risultavano a loro carico precedenti di polizia per furto aggravato e tentato furto in abitazione. Le due, ritenute socialmente pericolose, sono state allontanate dal territorio imperiese con un foglio di via obbligatorio firmato dal questore della provincia con il quale si intima alle giovani di lasciare il Comune di Imperia e a non farvi rientro per anni 3, pena la denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Ancora una volta la collaborazione con i cittadini ha consentito alla Polizia di intervenire in maniera rapida, decisa ed efficace.

“Chiamateci Sempre”: sono le parole che il questore Capocasa ripete fin dal suo primo giorno qui in provincia e, in questo caso, sono state recepite con successo.