Imperia. Una donna straniera, forse di nazionalità inglese, di 33 anni è stata trovata senza vita all’interno di una cabina dello yacht “La Polonia” ormeggiata in Calata Anselmi.

Quando il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Bianca di Imperia sono saliti a bordo della barca, per la giovane non c’era più nulla da fare.

Sul posto è sopraggiunto il medico legale per la constatazione del decesso.

di 4 Galleria fotografica Imperia, giovane trovata senza vita in una barca: mistero sulle cause







Al momento non si conoscono le cause della morte. Sul caso indagano i carabinieri.

(Fotoservizio Marco Salutari)