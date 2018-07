Imperia, ecco gli eventi di luglio e agosto del comitato San Giovanni

Imperia. Con il mese di giugno si è conclusa la 38esima edizione di Ineja, uno degli eventi più importanti organizzati dal Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. Anche quest’anno il lavoro dei nostri soci e volontari è stato coronato da un grande successo grazie al quale i programmi ideati per l’intrattenimento della Città e dei suoi visitatori, proseguiranno per tutta l’estate.

Sono molte le novità introdotte da alcuni anni a questa parte, che hanno iniziato a prendere forma e a consolidarsi come tradizioni, nei diversi campi in cui il nostro Comitato sta operando: dal sociale all’attenzione per l’entroterra, dalla gastronomia all’intrattenimento.

Proprio in riferimento a questo settore, il Comitato ha organizzato, in collaborazione con il Bar 11, quattro diverse serate a tema, tra luglio e agosto. Questo il calendario di “Luglio al parco” per dare il nostro personale contributo alla vita della Città attraverso l’intrattenimento e la musica:

11 luglio: Footloose

18 luglio: Musica & Solidarietà

25 luglio: Imperia’s Got Talent

1 agosto: Io Canto

Tutti gli spettacoli avranno luogo al Parco Urbano e l’ingresso sarà gratuito. Vi aspettiamo assieme ai nostri artisti per trascorrere quattro serate speciali, ognuna diversa dalle altre e organizzata in modo da poter soddisfare le diverse esigenze degli imperiesi e dei nostri visitatori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it e i canali social Facebook e Instagram