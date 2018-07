Imperia, due richieste di incidente probatorio per il procedimento contro Nadhir Garibizzo

Imperia. Il procuratore di Imperia Alberto Lari ha presentato due richieste di incidente probatorio, la prima finalizzata a ottenere una perizia psichiatrica e la seconda per l’audizione testimoniale dei testi minorenni, per il procedimento che vede in carcere, con l’accusa di tentato omicidio, l’ex medico Nadhir Garibizzo, 59 anni, arrestato il 12 giugno scorso dopo che aveva tentato di uccidere a coltellate il figlio dell’avvocato Elena Pezzetta, sua ex legale, “colpevole” di aver dismesso il mandato, circa un anno fa e di aver così determinato la cancellazione di una causa civile a ruolo, nella quale Garibizzo compariva come “attore”.

L’avvocato Andrea Artioli, difensore di Garibizzo, si è recato nel carcere di La Spezia per incontrare il suo cliente. L’uomo ha nuovamente detto di non aver avuto intenzione di fare del male a nessuno. Ha aggiunto inoltre che il suo era un semplice gesto dimostrativo, estremo, nel tentativo di ottenere un risultato giudiziario.

Sarà il gip Anna Bonsignorio a doversi esprimere in merito alle richieste di incidente probatorio avanzate dalla Procura.