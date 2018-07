Imperia. Venticinque uomini, tutti del circolo ciclistico “Amici di in salita” della cittadina tedesca sono pronti a coprire 580 chilometri con un obiettivo: incontrare quanti più ciclisti della città italiana gemella, portandosi dietro un enorme rimorchio di 100 litri di birra refrigerata.

Il tour parte dalla Germania sabato 21 luglio, arrivo previsto nel pomeriggio di domenica. Le avanguardie imperiesi andranno a ricevere i colleghi tedeschi al colle San Bartolomeo e poi insieme tutti davanti al Comune dove inizierà la distribuzione della birra. Il più giovane dei temerari tedeschi ha 16 anni e il più anziano, 66.

Per trasportare la birra, è stato trasformato il rimorchio del club in un camion refrigerato composto da due vani termicamente isolati. In uno viene conservata la birra, nell’altro il ghiaccio per raffreddarla. Il tutto è teleguidato elettricamente da una batteria a cella solare. La birra “Zeppelin” dal nome del dirigibile sviluppato proprio a Friedrichshafen, dovrebbe mantenere una temperatura di otto gradi per due giorni. “Pensavamo che i ciclisti italiani potessero essere attratti dalla birra gratis”, afferma Roland Hecht, presidente del gruppo . “Inoltre – conclude- la birra è qualcosa di tipico, vogliono portarla alla nostra città gemella”.

Anche per Josef Büchelmeier, ex sindaco di Friedrichshafen e presidente dell’associazione “Amici di Imperia”, è importante motivare la popolazione imperiese all’incontro. “Gli Amici di Imperia – dichiara – sono un club impegnato a rafforzare il gemellaggio”. Il percorso è stato studiato in due giorni, in modo da non raggiungere, come nei tentativi precedenti, Imperia di notte.