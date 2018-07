Imperia, degrado i frazione Piani. Marciapiede in stato d'abbandono

Imperia. Scrive Giulia, una nostra lettrice: “Sono a segnalare la situazione di degrado in cui versa il marciapiede in frazione Piani, proprio subito dopo la rotonda che porta a Dolcedo, soprattutto per quanto riguarda la pericolosità.

Le foto mostrano pezzi di pietre saltate e una barra di ferro che spunta segnalo inoltre che il tratto di marciapiede e completamente al buio.

Siccome nelle vicinanze c’è anche un parco giochi frequentato soprattutto da bambini e non solo, mi chiedo; ma non si può metterci una toppa? Prima che qualcuno si faccia male?

E poi spero che in futuro qualcuno si occupi anche della pulizia perché fa un po’ penare tutta la zona dei giardinetti ai Piani”.