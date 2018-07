Imperia. Presentato il calendario delle manifestazioni estive organizzate dal Civ Borgo Marina con la collaborazione del Comune di Imperia.

Sei gli appuntamenti in programma, tutti di venerdì, che saranno accompagnati dalle “Cene in borgo”, organizzate dai ristoratori della zona.

Si parte dopodomani, venerdì 27 giugno, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio alle ore 23.

L’evento clou sarà lo show di Sergio Sgrilli, comico noto al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni al programma televisivo Zelig. Il cabarettista si esibirà il 24 agosto alle ore 22. Gli altri appuntamenti in programma avranno inizio invece alle ore 21.

Il 3 agosto ad animare Borgo Marina sarà il circo itinerante, mentre il venerdì successivo, 10 agosto, sarà la volta degli artisti di strada. Il 17 agosto è invece in programma un affascinante spettacolo di giocoleria col fuoco.

Si chiude il 31 agosto con la musica e i Marching Band – Sisters Pepper.

“Queste iniziative rappresentano un trampolino di lancio per un’intera città che vuole essere viva. Ringrazio il Civ per il grandissimo impegno profuso per l’organizzazione di questo calendario”, dichiara l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.

“I commercianti di Borgo Marina hanno dato prova, ancora una volta, di grande voglia di fare. Noi siamo aperti al confronto e credo che lo spostamento del Luna Park in Calata Anselmi e la demolizione del muro di Via San Lazzaro, richieste che il Civ avanzava da tempo, siano una prova di ciò”, sottolinea l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio.

Ristoranti aderenti:

Osteria dai Pippi

l’Oasi la pizza

Ristorante Sailors

Pasta e Pizza la Piazzetta

Ristorante Bagni Oneglio

Santa Barbara Caffè Vergnano

Italian style

Altamarea

Pizza e Carne la Ribotta

Ristorante Acquamarina

Ristorante al Gambero

Pizzeria Ristorante Hobos

Bistrot Del Tempo Perduto

Le altre attività aderenti:

Greenwich cafè

Gelateria Pinotto

Bar la Peppina

il Chioschetto

Chiosco Capo horn

il Moletto beach

Hotel Ariston

Hotel Croce di Malta

Servizi alla persona:

Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106

Estetica Del Borgo Via Sant’Antonio 11

I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle proprie location per rendere ancora più coinvolgente la serata.

Sulla passeggiata mare ci saranno i classici mercatini estivi.



