Imperia, dal 21 al 28 luglio i concerti per il 340° anniversario dalla nascita di Antonio Vivaldi

Imperia. Nell’ambito delle celebrazioni per il 340° anniversario della nascita di Antonio Vivaldi sabato 21 domenica 22 e sabato 28 luglio approderà in provincia di Imperia la programmazione di gala della settimana Vivaldiana nazionale 2018 con il concerto “Nel nome di Vivaldi… i concerti e le sonate da camera”.

Nel dettaglio i concerti, che avranno tutti inizio alle 21, saranno sabato 21 luglio a Civezza nella suggestiva piazza Marconi (in caso di maltempo nella Chiesa Parrocchiale), domenica 22 luglio nella meravigliosa cornice del Santuario di Santa Maria delle Grazie a Montegrazie (Imperia) e sabato 28 luglio nella magnifica e storica Fortezza di S. Pietro a Lingueglietta.

I concerti vedranno la partecipazione de’ “I Solisti del Vivaldi” formazione cameristica formata da Ludovico Allegro al Flauto traverso, Federico Allegro all’Oboe, Lucia Allegro al Violino e Roberto Allegro al Cembalo. I Solisti del Vivaldi hanno inaugurato nel mese di aprile u.s. le celebrazioni vivaldiane e la Settimana Vivaldiana Nazionale 2018 con due prestigiosi ed applauditissimi concerti alla Conquest House a Canterbury, Regno Unito.

Inoltre, in collaborazione con l’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, hanno ottenuto importanti consensi di critica e di pubblico a Venezia, Scuola Grande di S. Marco e Chiesa delle Zitelle, a Milano, per gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e nella splendida cornice del Chiostro della Chiesa di S. Maurizio per il Consulat général de France à Milan e nello storico Teatro della Reggia di Caserta.