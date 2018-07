Imperia, conclusa la IX^ edizione di “Il mare per tutti”

Imperia. Tante sono le edizioni del “Il mare per tutti” – iniziativa in favore dei diversamente abili – organizzate dalla A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Borgo Marina in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Imperia e con le Associazioni di Volontariato dell’area disabilità presenti sul territorio imperiese.

L’evento, svoltosi domenica 8 luglio, è stato caratterizzato da condizioni meteomarine ideali, un leggero venticello, mare calmo e sole hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.

“L’iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Associazione, vuole essere un momento di incontro e di socializzazione tra i pescatori dilettanti e le persone diversamente abili, un momento di sport, divertimento, amicizia e soprattutto condivisione di piacevoli sensazioni di avventura in mare” – così ha affermato il Presidente della Stella Maris Guido Ascheri.

La manifestazione ha visto come sempre una nutrita ed appassionata partecipazione sia dei soci della Stella Maris, che hanno messo a disposizione ben 18 imbarcazioni, nonché dei vari ospiti familiari ed accompagnatori rivenienti dalle Associazioni di Volontariato dell’area disabilità, quali il Comune di Imperia, ISAH, ANFFAS, HELP, Ass.ne Stella Polare e Asilo Nido per un totale di circa 85 persone.

Alla premiazione sono intervenuti – prendendo in seguito la parola – l’Assessore allo Sport e Manifestazioni Simone Vassallo, il Consigliere d’Amm.ne del Credit Agricole Carispezia Guido Corradi e la Capitaneria di Porto di Imperia rappresentata dalla Guardiamarina Sig.a Pregliasco. Agli stessi il Presidente della Stella Maris Guido Ascheri ha consegnato una medaglia a ricordo della manifestazione, ringraziandoli, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, per la loro importante partecipazione.

“Un grande grazie anche a tutte le collaboratrici dei Servizi Sociali del Comune di Imperia – ha dichiarato Guido Ascheri – che ogni anno collaborano al meglio per la riuscita della manifestazione.

Si ringraziano altresì gli amici ed i familiari di “Toto”, un nostro associato che purtroppo da alcuni anni non è più tra noi, ma che grazie al loro contributo continua ad essere presente; a sua memoria le belle medaglie consegnate a tutti i partecipanti all’evento”.

Il Presidente Guido Ascheri ha infine dedicato un ringraziamento particolare e doveroso allo sponsor tecnico dell’iniziativa, l’Istituto di Credito “Credit Agricole Carispezia”, quest’anno qui rappresentato anche dal Direttore della Filiale di Imperia Dott. Marco Murè oltre che dal Consigliere di Amministrazione e socio Stella Maris Dott. Guido Corradi, il quale nel suo intervento ha avuto modo di ribadire l’interesse e la disponibilità di questa Banca per le manifestazioni in favore del sociale. E’ doveroso ed imprescindibile sottolineare che il prezioso contributo del Credit Agricole permette ogni anno di organizzare al meglio questa bella ed importante iniziativa.

Al termine della premiazione è stato offerto, presso il Ristorante “La Ribotta” di Borgo Marina, il consueto pranzo, terminato il quale il Presidente Guido Ascheri ha ringraziato tutti dando appuntamento al prossimo anno.