Imperia. E’ iniziata col raduno presso il centro sportivo di Cervo la stagione 2018/2019 dell’Imperia calcio. L’obiettivo è quello di salire in serie D dopo anni di permanenza in Eccellenza.

di 5 Galleria fotografica Imperia calcio









Presentati i nuovi acquisti: il portiere Alessandro Trucco e centrocampista offensivo Nicolas Costantini entrambi di ritorno, al quale si aggiunge il giovane attaccante Luis Manini, classe 1999.

Sul fronte societario pieni poteri all’imprenditore albanese Denis Muca in attesa del possibile approdo in riva all’Impero dell’ex presidente dell’Unione Sanremo Renato Bersano. Bersano che si trova all’estero per lavoro al suo rientro, una volta risolto il suo impegno con la Sanremese e la famiglia Del Gratta prima avrà una serie di incontri con gli amministratori cittadini e poi scioglierà la riserva a proposito del suo ingresso nel club di piazza D’Armi inizialmente come sponsor.

Team manager dei neroazzurri scelto Francesco Bregolin: proviene come Muca dai quadri tecnici e dirigenziali del Cervo ed è stato assessore della giunta Chiappori di Diano Marina fino al 2016.