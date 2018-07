Imperia. Buon compleanno a “A Casetta”. Aperto quando ancora Borgo Prino era un vecchio rione di pescatori, lo storico ristorante di Lucio Remaggio taglia il traguardo dei 30 anni.

«Il locale – racconta il figlio Marco, che ha di recente raccolto il testimone del padre – è entrato in attività l’8 dicembre 1988. Abbiamo tuttavia festeggiato l’anniversario lo scorso 15 luglio, in quanto giorno del compleanno di mio papà. Anche se sono io oggi a gestirlo insieme a mia moglie, è infatti a lui che dobbiamo quello che “A Casetta” è oggi». Ovvero un ristorante rinomato per la ricercatezza della sua cucina, la qualità delle materie prime utilizzate e, non da meno, la cortesia e la professionalità del suo personale.

Ricavato da un’antica sala che ospitava cavalli da tiro, “A Casetta” è uno dei locali prediletti da residenti e turisti di Imperia. «La nostra forza è sempre stata quella di offrire soltanto prodotti della terra e del mare di Liguria che coniugano la ricetta tradizionale all’interpretazione personale. Un approccio alla cucina a cui mio papà ci ha sempre tenuto molto. Prima che si ritirasse dalle scene, era infatti a lui, nel settore della ristorazione da quasi 60 anni, a occuparsi dei fornelli».

«Chi gli ha trasmesso questa passione? Non saprei, forse mio nonno, un navigato marinaio, senza dubbio è stato lui a insegnarli a lanciar la canna e tirar su quel pescato fresco che da 30 anni i nostri clienti più affezionati ma anche i turisti continuano a chiederci».