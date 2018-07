Imperia, alla Beach Waterpolo Cup trionfa Osteria Porca Vacca & Amoretti Assicurazioni

Imperia. Osteria Porca Vacca & Amoretti Assicurazioni vince una bellissima edizione della Beach Waterpolo Cup 2018. Tre giorni di sport e intrattenimento che hanno fatto divertire e appassionare tutto il pubblico imperiese.

La finale è stata la replica dello scorso anno ma con esito differente. I ragazzi capitanati da Cesini hanno battuto Portego de Ma per 4-3. In rete sono andati proprio Cesini (due volte), Pomeri e il giovane Nicolino Taramasco, a fronte delle reti di Corio, Parodi e Gamberini. La ragazza anconetana ha anche vinto il meritato premio quale Miglior Giocatrice. Osteria Porca Vacca & Amoretti Assicurazioni ha potuto così sollevare la coppa, premio che poi ha fatto tutto il giro del lungomare trascinata dai fiumi dell’entusiasmo e dei brindisi. Con Nicola Rosso che ha guidato la truppa verso la movida. I campioni sono: Davide Cesini, Nicola Rosso, Matteo Emmolo, Francesca Pomeri, Giuseppe DiFini, Nicola Taramasco, Bianca Rosta, Alessandro Roggero, Francesco DiMarco

Al terzo posto è arrivata Agorà che nella finalina ha battuto un sorprendente ‘Il Chioshetto’ per 6-5. In vasca erano presenti tanti premiati della rassegna: dal Capocannoniere Giacomo Lengueglia (13 gol), al miglior Ex Tesserato Eugenio Emmolo (che ha rispolverato le parate dei bei tempi), passando per il Miglior Giovane vinto dal fortissimo Gianluca Ghillino (un nome che già circola sui taccuini dei talent scout).

A seguire la classifica ecco Matamà Braceria, Pescheria MareBlu del vulcanico Presidente Vincenzo Mirabella (buon esordio da patron per lui!), Poggio dei Gorleri e Don Quique Padel. A sorpresa, eletto tra quest’ultimi anche il miglior giocatore: Pippo Rocchi. Il capitano giallorosso anche quest’anno ha centrato l’ultimo posto con zero vittorie all’attivo: si parla già di record!

Ma alla fine tutti gli atleti sono stati premiati.

E’ stata una competizione dall’alto tasso tecnico con una medaglia d’argento olimpica in vasca, due campionesse d’Italia, tanti vincitori di scudetti giovanili (tra Imperia e Savona) e ancor più atleti che hanno nuotato nelle vasche di tutta Italia tra Serie A1 e Serie A2. E’ stato un bellissimo spot anche per la Nostra Città che ha potuto mettere in vetrina il suo sport principale.