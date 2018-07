Imperia, alla Beach Waterpolo Cup è tempo di finalissime

Imperia. Terminata la due giorni di gironi, alla Beach Waterpolo Cup è tempo di finalissime.

Girone Portu – Unici imbattuti del torneo: i ragazzi della Pescheria MareBlu battono anche Matamà Braceria (4-2) e volano ai quarti da primatisti. Fortunato esordio da Presidente per Vincenzo Mirabella che potrebbe portare in Via Cascione anche il trofeo per il Capocannoniere con Ettore Novara. Nell’altra sfida del girone, Portego de Ma parte male ma alla fine ha la meglio su Don Quique Padel (4-6) ancora con un Nik Nik Bum BUm Parodi in grande spolvero. Nei quarti sarà supersfida contro Poggio dei Gorleri.

Girone Ineja - Dopo una partenza caracollante, Agorà ne vince due su tre e porta a casa lo scalpo del Girone Ineja. Beffata Osteria Porca Vacca & Amoretti Assicurazioni proprio nell’ultima partita (3-5) con un grandissimo Ugi Emmolo tra i pali. Davanti Agostini e Lengueglia decidono la sfida contro un Poggio che, come ieri, aveva ancora avuto il merito di segnare il gol più bello di serata con Sara Amoretti.

Chiude col sorriso Il Chioschetto: dopo una pessima prima giornata, si riprende con un bel successo ai danni di Agorà e trascinati dall’ottimo Ghillino. La vittoria non basta ad evitare l’ultimo posto del girone ma di sicuro mette altro pepe ed aspettativa alla fase ad eliminazione diretta.

Dalle 20.10 di oggi cominceranno le gare a eliminazione diretta che porteranno alla finalissima. Dalle 19.30 super amichevole con i ragazzi dell’Isah.