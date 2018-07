Imperia. Mercoledì 4 luglio incontro sociale “Conosci il M5S” per capire come iscriversi e come partecipare alle attività del Movimento 5 Stelle; saranno presenti Alice Salvatore Consigliere Regionale Capogruppo M5S Liguria e Luca Pirondini Consigliere comunale M5S Comune di Genova.

L’incontro si svolgerà presso il Point del M5S in piazza San Francesco 10 dalle 21 alle 22:30. La cittadinanza è cordialmente invitata.