Imperia. Sono iniziate con l’annullo filatelico in piazza Parasio le celebrazioni per il mezzo secolo della associazione che dal 1968 animata la città alta con iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale.

Eventi come il torneo di pallonetto, concorso di poesia, presentazione di libri si alterneranno fino alla fine del 2018 che culminerà con la consegna dei premi “Parasio-San Leonardo”, che per il capoluogo sono come gli “Ambrogini d’Oro” assegnati ai milanesi illustri.

A dicembre saranno rinnovati anche gli organi sociali.

Nel video l’intervista al presidente Giacomo Raineri.