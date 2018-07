Imperia, al Parco urbano stasera l’arrivo dei ciclisti di Friedrichshafen

Imperia. Sono arrivati al traguardo dopo aver percorso 580 kilometri i 25 ciclisti partiti ieri da Friedrichshafen città tedesca gemellata con Imperia. Al loro seguito un carico di birra da 100 litri contenuto in una cella refrigerata. I temerari tedeschi e il prezioso carico sono stati “scortati” dal passo del Ginestro da una “spedizione” di ciclisti imperiesi guidati da Luca Giordano, presidente Acsi Ciclismo di Imperia.

Il più giovane della comitiva ha 16 anni, il più anziano, 66. Per trasportare la birra è stato trasformato il rimorchio del club in un camion refrigerato composto da due vani termicamente isolati. In uno viene conservata la birra, nell’altro il ghiaccio per raffreddarla. Il tutto è teleguidato elettricamente da una batteria a cella solare. La birra “Zeppelin” dal nome del dirigibile sviluppato proprio a Friedrichshafen, dovrebbe mantenere una temperatura di 8 gradi per due giorni.

Dopo la sosta al Parco Urbano la delegazione è stata ospite a cena dell’U.s. Caramagna, al “Mocambo” nel cuore del borgo alle spalle di Porto Maurizio.