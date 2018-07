Imperia, agevolazioni per le famiglie: a dispozione fondi per la retta dei nidi

Imperia. Hai bambini iscritti al Nido? Puoi ottenere i voucher per l’abbattimento della retta. Scadenza presentazione istanze alle 13 del 20 luglio.

“Si tratta di una misura di sostegno importante perché è un aiuto concreto alle famiglie e soprattutto alle mamme che lavorano”, dichiara l’assessore Vera Nesci.

Le famiglie che hanno bambini iscritti ai Nidi d’Infanzia “L’Aquilone” e “Il Girasole” di Ventimiglia, “L’Isola Che Non C’è” e “Soffiodoro” di Bordighera o che intendono iscriverli entro il 20 luglio possono ottenere voucher mensili per l’abbattimento delle rette. L’importo del voucher è di euro 200 mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000 e di euro 100 mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di euro 10.000 e minore di euro 20.000 o 50.000 a seconda del voucher.

Le finalità:

Consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo;

Alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei nidi d’infanzia, favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di reintrodursi nel circuito lavorativo;

Incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai nidi d’infanzia, al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito del Comune di Ventimiglia.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio nidi comune di Ventimiglia P.zza XX Settembre, nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0184/6183208, e-mail c.migliori@comune.ventimiglia.it

Ufficio scuola comune di Bordighera via Sant’Ampelio 3, nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9 alle 12, tel. 0184/272470, e-mail scuola@bordighera.it.

Per le famiglie i cui figli sono iscritti presso i Nidi d’infanzia “L’Aquilone” e “Il Girasole” la domanda potrà essere: consegnata a mano a presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia, P.za della Libertà 3, piano terreno, corredata di allegati, trasmessa via PEC all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it, corredata di allegati;

Per le famiglie i cui figli sono iscritti presso i Nidi d’infanzia “L’Isola che non c’è” e “Soffiodoro” la domanda potrà essere: consegnata a mano a presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, Via XX Settembre 32, piano terreno corredata di allegati, trasmessa via PEC all’indirizzo bordighera@legalmail.it, corredata di allegati.

Le domande devono pervenire entro le 13 del 20 luglio. Si può ottenere il voucher per i bambini iscritti presso i Nidi “L’Aquilone”, “Il Girasole”, “L’Isola che non c’è”, “Soffiodoro” Come? Scarica avviso e modulistica dal sito del comune di Ventimiglia”.