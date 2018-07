Imperia. Lavori in corso per riaprire a doppio senso via Santa Lucia, nel popoloso quartiere di Oneglia. Il senso unico introdotto dall’ex sindaco Carlo Capacci aveva fatto discutere molto con tanto di manifestazione di protesta da parte del Comitato nell’aula del Consiglio comunale.

L’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano illustra motivi e modalità.