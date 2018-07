Imperia. Grande partecipazione al 1° Sampdoria Camp presso il campo “F.Salvo” ai Piani di Imperia con 80 bambini iscritti classe 2009, 2010 che da lunedì 9 a sabato 14 luglio si alleneranno presso la struttura della ASD Imperia sotto la super visione dello staff composto dalla U.C. Sampdoria.

Non solo bambini della provincia di Imperia hanno preso parte a questo bellissimo camp ma anche dalla provincia di Savona. Per tutti i giovani atleti, non solo calcio, ma anche attività extra ludiche condite da un ottima cucina “Da Lidia” che oltre a servire il pranzo offre anche una buona merenda.

Le attività partono al mattino dalle 9.30 fino alle 18 con un programma ben delineato che vede al mattino un allenamento tecnico e nel pomeriggio partitelle libere miste in modo da coniugare il divertimento e l’apprendimento allo stesso tempo.