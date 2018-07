Imperia, 65enne cade da una fascia in campagna: grave al Santa Corona di Pietra Ligure

Imperia. Un uomo di 65 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le gravi ferite riportate cadendo da una fascia in campagna, in via delle Valli, traversa di corso Rooselvelt.

L’uomo, soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Rossa, ha riportato un sospetto trauma spinale.