Imperia. Seduta lampo del Consiglio provinciale nella tarda mattinata di oggi. Il parlamentino ha approvato all’unanimità l’assestamento di bilancio licenziando una variazione dell’ammontare complessivo di 327 mila euro derivanti da avanzo di amministrazione e maggiori entrati. Trentamila euro verranno usati per la ristrutturazione di 5 aule dell’istituto “Ruffini”. Ciò consente il ricongiungimento nella sede centrale di “ragioneria” delle sezioni e di abbandonare la sede provvisoria nei locali della vicina Croce Bianca.

Tra gli altri investimenti previsti ci sono 17 mila euro per la sistemazione della passerella dell’ingresso sul retro del Palazzo della provincia, 28 mila euro per le Colonie di Nava e 40 mila per le dotazioni informatiche dell’amministrazione provinciale.

Nel video l’intervista al consigliere delegato al Bilancio Domenico Abbo.