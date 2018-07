Il sindaco di Olivetta San Michele contrario alla manifestazione a Ventimiglia del 14 luglio

Olivetta San Michele. “Sono fermamente contrario alla manifestazione del prossimo 14 luglio a Ventimiglia, una protesta che non farebbe altro che danneggiare solo il tessuto economico della città, oltre a provocare grossi disagi“.

Queste le parole di Adriano Biancheri, sindaco di Olivetta San Michele., in merito al #no14l, ossia al no da parte del sindaco di Ventimiglia Ioculano alla manifestazione in programma da parte dei movimenti di solidali a sostegno dei migranti e contro le politiche antimigratorie francesi.

E aggiunge Biancheri: “Desidero dare tutta la mia solidarietà e appoggio al sindaco Ioculano, Ventimiglia vive di commercio e turismo e una manifestazione del genere provocherebbe una paralisi del traffico in una giornata in cui tanti francesi, soprattutto, verrebbero nella città di confine a fare acquisti. Inoltre – conclude Biancheri – auspico che anche il nostro parlamentare di Ventimiglia Flavio di Muro, assuma una posizione di solidarietà e faccia intervenire il governo a tal proposito“.