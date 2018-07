Sanremo. Settimane impegnative per il sanremese Matteo Arnaldi. Il giovane tennista, che si allena sui campi in cemento del Tennis Academy Sanremo insieme al maestro Filippo Sciolli, sta partecipando a diversi tornei ITF Junior under 18.

Matteo, classe 2001, ha vinto il torneo di grado 2 che è andato in scena dal 27 giugno al 1 luglio in Repubblica Ceca: l’Ex Pilsen Babolat Cup. Un’ottima prova per il giovane atleta che ha superato il francese Marmousez con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Domani invece scenderà in campo in Olanda. Parteciperà al TC Bakkum Dutch Junior Open 2018, sempre un torneo di grado 2 che durerà fino all’8 luglio.

Il 17enne attualmente ha un ranking 82 nella classifica mondiale Under 18. È tra i migliori italiani ITF: in questo momento è terzo. Un giovane brillante che riesce a conciliare lo studio, è infatti iscritto al Liceo Scientifico con indirizzo sportivo I.I.S Colombo, con la sua grande passione: il tennis.

Con determinazione e allenamenti costanti, viene anche seguito dalla Centro Tecnico Fit dove periodicamente va a effettuare raduni di allenamento, sta ottenendo degli ottimi risultati. Una quindicina di giorni fa è riuscito a conquistare il secondo posto al torneo che si è tenuto in Polonia.