Il sanremese Enzo Mazzullo va in scena a Genova con il “Cyrano de Bergerac”

Sanremo. In scena, con indirizzo itinerante, Enzo Mazzullo vestirà i panni del Cyrano, con adattamento e regia di Marco Piras. Dal 9 agosto, sarà in zona Sottoripa a Genova, a partire dalle 18.

Un progetto, questo di Cyrano, che l’attore matuziano covava da tempo per poi scaturirlo e prepararlo. I monologhi sono in piccola parte in francese antico, altri spezzoni sono in lingua italiana, sempre tratti dal romanzo, con adattamento. Il titolo della performance “ I viaggi di Cyrano” sta proprio ad evidenziare l’azione itinerante che, vuole partire dalla zona di Sottoripa in Genova, proprio perché, l’originale personaggio, fu visitatore, proprio a Genova, all’inizio delle sue scorribande.

Enzo Mazzullo, con questa “prestazione” in omaggio ai grandissimi che lo hanno interpretato, vuole festeggiare i 30 anni dal Diploma Accademico del Teatro Stabile di Genova, che lo consegui nel 1990. Scherzosamente dice “Stiamo parlando del 90, oramai, come diploma sarà scaduto…”. L’attore è fermamente convinto che “occorre, per chi si vuole avvicinare all’arte del Teatro, frequentare una scuola accreditata e possibilmente accademica, di un Teatro Stabile”, dove, sostiene, “possa preparare l’appassionato a direzionare il suo talento verso una vera e propria professione”.