Il sanremese Enzo Mazzullo rifiuta e restituisce la “Menzione speciale” ricevuta alla rassegna “La Riviera dei Monologhi”

Sanremo. Enzo Mazzullo, Attore Matuziano, rifiuta e restituisce di buon grado la “Menzione speciale” ricevuta nel contesto della rassegna “ La Riviera dei Monologhi”, avvenuta a Bordighera, nel mese di maggio, capitanata da un’organizzatrice.

La restituzione e il diniego, scaturisce dall’assenza completa di organizzazione e di concorso. “Ho avuto modo di constatare che, detta rassegna, non solo non ha avuto il degno risalto, in quanto io, ne sono venuto a conoscenza per caso, ma non ha avuto il solito iter di selezione che si chiede in un concorso, così detto “pubblico” che di pubblico non ha avuto nulla” – dichiara l’attore.

“Il concorso ha avuto fin dall’inizio un indirizzo specifico di collocazione, e, il suo riconoscimento è dovuto al fatto di farlo tacere in qualche modo. Mi assumo la responsabilità di ciò che affermo, ma il mio video non è stato visionato e non sono stato preso in considerazione come partecipante, lungi da me dal fare ricorso ma, per occuparsi di dette entità, occorre essere dotti almeno in minimo. Enzo Mazzullo, ricordiamo, ha trentennale esperienza ed ha ottenuto in questo lasso di tempo numerosi riconoscimenti tra cui tra gli ultimi, il premio Settimia Spizzichino, con lo stesso monologo che non è stato visionato. Attualmente è in preparazione de: Le Cyrano” – conclude.