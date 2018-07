Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana alla processione di Pontedassio

Pontedassio. Questa sera il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana parteciperà alla processione in onore di Santa Margherita, patrona della cittadina.

Il programma della manifestazione, che rappresenta un appuntamento importante e irrinunciabile per la comunità, inizia con la celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale e, dopo la processione prevede festeggiamenti e musica nella piazza.

«Dobbiamo ringraziare don Matteo Boschetti e la Proloco di Pontedassio che, con tenacia e amore per la propria terra – spiega Piana – da anni riescono a garantire ai concittadini questo importante momento di festa e di svago. La festa patronale – sottolinea – rappresenta non solo un’importante tradizione, che va conservata e valorizzata, ma anche l’esempio virtuoso di una gestione finanziaria in completa autonomia e realizzata con il contributo e la

collaborazione dei cittadini di Pontedassio».