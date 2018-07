Il musicista di Taggia Marco Reghezza ottiene il 40° riconoscimento in concorsi nazionali ed internazionali di composizione

Taggia. Il musicista di Taggia, Marco Reghezza, ha ottenuto il suo 40° riconoscimento in concorsi nazionali ed internazionali di composizione.

Si tratta in questo caso del 1° Premio al concorso internazionale “Carlo Sanvitale” di Ortona (Chieti, Abruzzo). La competizione, aperta a compositori di tutte le nazionalità ed età, richiedeva un brano di media difficoltà per questo organico massimo: 2 violini, viola, violoncello, pianoforte, una voce solista (tenore o soprano). Reghezza ha partecipato inviando un pezzo per quartetto d’archi e soprano con testo de “L’infinito” di Giacomo Leopardi.

Il brano premiato (insieme agli altri migliori) sarà eseguito dal Complesso da Camera “Carlo Sanvitale” e registrato durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 13 agosto durante il Music Day 2018 a Ortona a Mare.

Al musicista di Taggia verrà inoltre commissionato un altro lavoro la cui esecuzione avverrà nel gennaio 2019 (in questo mese è prevista anche l’esecuzione del quartetto con il quale Reghezza aveva ottenuto nel 2017 il 1° Premio alla Central Academy of Arts di La Valletta, Malta).

La giuria del concorso “Sanvitale” era composta da riconosciute personalità del mondo musicale provenienti dall’estero: Mykolas Natalevicius, (rappresentante dell’Unione dei compositori lituani), Simone Di Felice (Kappelmeister dell’Opera di Francoforte, Levente Török (Kapellmeister del Teatro di Regensburg, Germania).