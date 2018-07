Sanremo. Un secolo di storia al servizio della comunità. Questa mattina nei giardini Tiziano Chierotti a Pian di Nave è stata scoperta la panchina con targa commemorativa del Centenario della nascita del Lions Club International.

Alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, del presidente del club Sanremo Host Vincenzo Benza, del past president Maurizio Cravaschino che ha fatto le veci del governatore di distretto (108 IA3), Idelbrando Angelo Gambarelli, una delegazione di soci ha ricordato l’intuizione di Melvin Jones, che il 7 giugno 1917 fondò a Chicago il Lions Club International.

«In qualità di presidente del Lions Club Sanremo Host – ha detto Benza – sono lieto di portare a compimento questo service che il consiglio direttivo e i soci hanno impostato nell’anno sociale 2016-2017, quando sono iniziate le celebrazioni per il centenario della nostra associazione. È un servizio per la comunità, esempio di come il Club sia inserito nel tessuto cittadino ed operi per il bene di tutti. Da 62 anni il lions Sanremo Host è attivo e ha già realizzato innumerevoli attività di service, sia in favore della città con progetti e opere di restauro, sia in favore dei cittadini più bisognosi attraverso, solo per citarne alcune, collette alimentari o attività ricreative per i diversamente abili. Tutto ciò rispecchialo spirito del nostro motto che recita “Dove c’è un bisogno c’è un Lions”».

Intervista al past president Maurizio Cravaschino