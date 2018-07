Dolceacqua. Identità, competenze e risorse per un nuovo racconto del territorio. Questa mattina rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, imprenditoriale e della sharing economy si sono dati appuntamento presso l’azienda agricola Altavia nel borgo dei Doria per discutere sulle opportunità generate dal turismo esperienziale in Liguria.

Dall’incontro, promosso e organizzato da CNA, è emerso quanto questa nuova frontiera del turismo, sorta di “rivoluzione copernicana” sia un asset economico imprescindibile del XXI secolo, ovvero di un’epoca in cui più dei monumenti e dei paesaggi ad attrarre i viaggiatori/consumatori “che hanno già visto e provato tutto” è quel patrimonio fatto di persone, usanze e sapori locali su cui il turismo esperienziale vuole aprire una porta. Il cardine? La sua capacità di intercettare e incrociare tra loro temi quali quelli della sostenibilità ambientale, della tutela delle lavorazioni, dei prodotti locali e ancora delle competenze professionali e di destinazione dei bisogni in un mercato dalle mutanti modalità di intermediazione tra domanda e offerta. Il tutto attraverso la costruzione di itinerari lontani dai circuiti turistici tradizionali, quindi percorsi virtuosi di rigenerazione, valorizzazione e unione dei territori, dalla costa all’entroterra.

«Il turismo esperienziale è vivere una vacanza, non è trascorrerla. E come se non accanto agli artigiani vogliamo viverla? – ha spiegato Luca Tonini, presidente nazionale di CNA Turismo e commercio –. L’artigianato è la storia del nostro Paese, ha le radici nel nostro Paese, è il tramandare di padre in figlio ciò che, attraverso la testa e il cuore, fa muovere le mani e produrre quel “Made in Italy” che chiede tutto il mondo, che chiedono tutti i turisti che vengono in Italia. Una volta i turisti venivano per trascorrere una vacanza, oggi vengono per viverla. E’ cambiato il modo di fare turismo. Per cui, non è più, per tutto il rispetto dei villaggi turistici, arrivare, essere messo dentro un villaggio e poi non muoversi più. Il turista oggi vuole girare, scoprire i territori nascosti, vuole sentire i profumi, i sapori, l’agroalimentare, quindi il vino, gli assaggi, e di conseguenza trovare anche il modo di usare le proprie mani, ad esempio, per impastare il pane, metterlo in forno e mangiare quanto da sé prodotto la sera nell’agriturismo scelto per la propria vacanza. Questo è il turismo esperienziale».

«Le tante identità territoriali messe insieme costituiscono il patrimonio del nostro Paese, sono gli attrattori del turismo, soprattutto di quello internazionale – ha aggiunto Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Turismo e commercio –. Gli stranieri che vengono in Italia vogliono scoprire, viaggiare, vedere queste nostre grandi bellezze e anche costruirsi il proprio viaggio, quindi vivere un’esperienza che poi costituisce il ricordo per il ritorno. Il turismo esperienziale costituisce un aspetto importante per la nostra economia, per la costruzione del Pil. CNA sta portando un po’ in tutti i territori questa “rivoluzione copernicana” del turismo, con l’obbiettivo di avvicinare sempre di più questa massa critica di turisti che arrivano e che si dislocano lungo le grandi città metropolitane collegate dall’alta velocità, come Napoli, Roma, Genova, Milano, Torino alle destinazioni cosiddette secondarie ma che minori non sono. Perché qui, in questi luoghi, ci sono quelle realtà importanti che insieme alle città d’arte che costituiscono il grande attrattore per il turismo internazionale».

Ha invece evidenziato Gianni Berrino, assessore al Turismo di Regione Liguria: «L’esperienza è il futuro del turismo del nostro territorio. La Liguria deve scommettere sul turismo esperienziale. Siamo una terra magnifica, fatta di mare, spiagge ma anche di un entroterra fantastico che oltre panorami offre prodotti inaspettati. Però per scoprire queste ricchezze, per farle diventare una risorsa turistica, è necessario raccontarle. E’ fondamentale raccontare il perché e il per come ci sono i vigneti, gli uliveti, piuttosto che le pecore brigasche. La Liguria ha tanti tesori, tanti prodotti, tante eccellenze, anche inaspettate, che possono regalare esperienze uniche».

Oltre alle personalità citate, al convegno hanno preso parte: Michele Breccione, presidente CNA Imperia, Massimo Giacchetta, presidente CNA Liguria, Angelo Matellini, segretario CNA Liguria, Giulia Arrabito, portavoce CNA Turismo e commercio CNA Liguria; Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua; Andrea Zanini, coordinatore del corso di laurea in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi di Genova; Fulvio Avataneo, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Agenti di Viaggio; e Alessandro Tommasi, public policy manager di Airbnb Italia.

All’incontro era anche presente una delegazione di studenti del laboratorio “Itinerari turistico artigianali in Liguria”, progetto di ricerca/formazione nato dalla convenzione tra CNA Liguria e il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova e attivato nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze del Turismo, per la crescita dell’offerta turistica esperienziale ligure e la formazione di nuove specifiche figure professionali.

Tra gli intervenuti, inoltre, la direttrice artistica della Maison Daphné Sanremo, Barbara Borsotto, ideatrice di una collezione di foulard dedicata ai vigneti di Liguria, il cui shooting fotografico, a cura di Saverio Chiappalone, è stato realizzato proprio presso la tenuta Altavia.

Al termine degli speech i presenti hanno visitato la rinomata cantina dell’azienda agricola. Accompagnati da una delle titolari, Chiara Formentini, e da un rappresentante dell’Associazione Italiana Sommelier, hanno scoperto la produzione composta da circa 40.000 bottiglie. Quindi varietà di Rossese, Vermentino, Syrah, Carignano e Touriga vinificate in botti di rovere e acciaio per vini di colore rosso rubino, violaceo con profumo intenso, delicato e caratteristico.

L’incontro si è concluso con un meeting lunch a base di prodotti tipici locali e cooking show a cura di Piero Bregliano, chef del ristorante di Ospedaletti “Come a Casa”.