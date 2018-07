Il Club per l’Unesco di Sanremo si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marina Muzzi

Sanremo. Il Club per l’Unesco di Sanremo si unisce al comune cordoglio per la improvvisa scomparsa della professoressa Marina Muzzi, per tanti anni anima e motore dell’Osservatorio di Perinaldo e già Presidente dell’Associazone Stellaria .

“Appassionata e instancabile divulgatrice di Astronomia e organizzatrice di eventi di grande rilievo, il nostro Club la ricorda con commozione anche per essere stata una delle prime relatrici intervenute a nostre conferenze”.