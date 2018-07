Il calendario degli eventi estivi di Ospedaletti

Ospedaletti. Il calendario della città delle rose sta entrando nel vivo del suo programma eventi estivi. Dopo il

grande successo dello spettacolo teatrale “Iliade un racconto mediterraneo” con Tullio Solenghi, vediamo nel dettaglio gli appuntamenti più attesi:

– il 29 luglio sul palco dell’auditorium Gioele Dix, attore e comico italiano conosciuto dal grande pubblico per il suo personaggio dell’automobilista “…zzato come una bestia” e per la sua esilarante imitazione di Alberto Tomba. La sua attività spazia anche al cinema ed al teatro fino ad arrivare alla scrittura. Proprio ad Ospedaletti, grazie alla collaborazione con il Mondadori Book Store di Bordighera, Gioele Dix presenta il suo ultimo lavoro “ Dix libris. La mia storia sentimentale della letteratura” edito da RAI-ERI. Avete presente certe noiose lezioni di italiano sui banchi di scuola? Ecco: dimenticatele. La carrellata sui grandi autori letterari e l’immersione nei loro capolavori che Gioele Dix propone in questo libro è un racconto vivo, partecipe, illuminante.

Da Calvino a Carver, da Primo Levi a Melville, l’attore milanese ci racconta, con la passione del lettore onnivoro e le doti del grande intrattenitore, gli incontri con pagine e scrittori che hanno scandito i passaggi della sua vita, qualche volta cambiandola in meglio. E ci spiega perché lo stesso potrebbe accadere a noi. Una personalissima “controstoria della letteratura”, uno scrigno di aneddoti, informazioni e scoperte per lettori di ogni età. Ingresso libero.

– il 2 agosto in Piazza An-Nasiriyah ci attende il recital “Live show” del duo comico Nuzzo-Di Biase, coppia d’arte, ma anche nella vita. Protagonisti di numerose trasmissioni televisive di successo quali Quelli che il calcio e Zelig, propongono una comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato) tra uomo e donna che ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo, in teatro ed anche al cinema. Indimenticabile la chiusa dei loro schetch con la famosa frase “C’ha già pensato Rocco”. Ingresso libero.

– il 3 agosto all’Auditorium sarà in scena uno spettacolo teatrale e musicale “Dunque lei ha conosciuto Tenco?” con l’attore Davide Paganini e il cantante Francesco Baccini che coinvolgerà sentimentalmente gli appassionati di Tenco, ma non solo. Riecheggeranno tra canzoni e parole gli anni ’50, Genova, le notti insonni, il jazz, gli amici, le donne, il successo, il tormento, il mistero… e uno spettatore dal buio che ha deciso di parlare: sono questi gli ingredienti di uno spettacolo che non lascerà delusi gli spettatori. Ingresso euro 15,00.

- sabato 4 agosto si svolgerà la 49^ edizione della Sagra du Pignurin pan e vin che quest’anno si svolgerà in Via XX Settembre – Piazza da Funtanetta. Prezzo della consumazione 8,00 euro. La serata sarà allietata da musica (“Rita e gli Evergreen” in Piazza IV Novembre e “Mikj Dj” in Via XX Settembre) e dal mercatino organizzato da Floriana Arte&Party.

– il 7 agosto fa ritorno nella sua Ospedaletti Elisa Balbo giovane cantante lirica apprezzata per la morbidezza e freschezza di timbro, e ottima musicalità che ha già avuto modo di imporsi a livello internazionale come un soprano più interessanti della sua generazione, esibendosi su importanti palcoscenici italiani ed europei, e diretta da eminenti bacchette, tra le altre quella di Riccardo Muti e condividendo il palco a personaggi del calibro di Andrea Bocelli. Presso l’Auditorium si esibirà con la collega mezzosoprano Nozomi Kato e con l’accompagnamento al

pianoforte del Maestro Davide Cavalli. Ingresso euro 10,00.

– nei giorni 8, 9 e 10 agosto il Festival “Jazz sotto le stelle” ideato e diretto da Umberto Germinale compie 15 anni.

– mercoledì 8 andrà in scena il concerto “Tella Tingia Te” degli Ottimo Massimo, formazione dietro la quale si celano Andrea De Martini (ten, sop), Lorenzo Herrnhut-Girola (ch), Cristiano ZioBurp Callegari (pf), Francesco Bertone (cb, b el) ed Enzo Cioffi (batt). Guest della formazione Antonio Faraò (pf), Luigi Di Nunzio (alto) e Giampaolo Casati (tr). “Tella Tingia Te” è anche il titolo dell’omonimo album edito da AlfaMusic.

– giovedì 9 sarà la volta del gruppo “Dream Weavers” composto dal sassofonista sardo Gavino Murgia, sperimentatore di linguaggi diversi che mescolano il jazz tradizionale, la musica etnica e i ritmi del Mediterraneo. Alle percussioni il francese Mino Cinelu, noto soprattutto per la sua collaborazione con Miles Davis, Weather Report e Marcus Miller. Alla chitarra, basso e sinth Nguyen Le, francese di origini vietnamite, noto per le collaborazioni internazionali in varie espressioni musicali tradizionali e contemporanee.

- venerdì 10 agosto chiude la rassegna, celebrando il suo 15° compleanno, il contrabbassista Rosario Bonaccorso, che il 5 agosto 2004, prese parte alla prima edizione. Bonaccorso è stato più volte protagonista di “Jazz sotto le stelle” in varie formazioni. Quest’anno torna a Ospedaletti con un progetto musicale di grande eleganza “A beautiful story” con Fulvio Sigurtà alla tromba, Dino Rubino al piano, Alessandro Paternesi alla batteria. Per questo concerto la formazione sarà arricchita dalla presenza di uno dei più grandi ed affermati musicisti del panorama jazz, il sassofonista Stefano Di Battista con cui Rosario Bonaccorso collabora dal 1997. Ingresso singola serata euro 10,00 – Abbonamento tre serate euro 25,00

Tutti gli eventi hanno inizio alle 21,30, ad eccezione della Sagra du Pignurin che prenderà il via alle 20.