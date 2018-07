Il 7 luglio congresso territoriale Arci di Imperia per il rinnovo degli organismi dirigenti 2018/2021

Imperia. Sabato 7 luglio alle 9,30 l’associazione ARCI il Campo delle Fragole, sito in Viale Matteotti 31 a Imperia, di fronte pensilina di Porto Maurizio, si terrà il Congresso Territoriale Arci di Imperia, per il rinnovo degli organismi dirigenti per il quadriennio 2018/2021.

L’Arci da anni è impegnata sul fronte dei diritti, della solidarietà e della cultura e da decenni opera sul territorio imperiese. Il Congresso è una fase importante nella vita dell’Associazione e un momento in cui ci si confronta e si pongono nuovi obiettivi per il futuro.

In un momento storico di crisi della comunità, è fondamentale il ruolo delle Associazioni per il mantenimento della solidarietà e della partecipazione attiva.