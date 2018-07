Castellaro. Complice la calda giornata di sole e la presenza di numerosi golfisti provenienti da altri circoli, è stato un successo la prima gara al Castellaro Golf Club, sponsorizzata dall’azienda Frantoio Ulivi di Liguria, storica azienda olearia nata nel 1930 a Pietrabruna.

Al termine della gara, svoltasi con la formula quattro palle stableford, si sono aggiudicati i delicati prodotti olearii Johannes Mooijman e Tommaso Sana per il primo netto; Marco Marchese e Gianmarco Secondo per il lordo, piazza d’onore per Alessandro Delbecchi e Renato Polesel.

Una piacevole degustazione di Crù 03 e delle altre specialità , hanno concluso di una magnifica giornata di sport.

Prossimo imperdibile appuntamento agonistico e conviviale, venerdì 27 luglio in cui i giocatori si misureranno nella seconda edizione di “Golf sotto le stelle” gara in notturna, che si svolgerà sotto la luna piena con palline illuminate sulla distanza di 5 buche, che verranno appositamente allestite per l’evento.