Ventimiglia. Si è svolta domenica 15 luglio a Este (PD), la Tenzone Bronzea, girone Centro-Nord 2018; torneo valido per la qualificazione alla categoria A2 2019 della Federazione Italiana Sbandieratori.

Nell’assolata Piazza Maggiore si sono confrontati dieci gruppi provenienti dal tutto il nord Italia, sfidandosi per i due piazzamenti in Combinata che garantiscono la promozione alla categoria superiore.

Gli Sbandieranti dei Sestieri e le Tamburine del Libero Comune hanno riportato buoni risultati, portando a Ventimiglia un 1° classificato nel Singolo, un buon 7° classificato in Coppia, un 4° in Piccola Squadra, un 3° in Grande Squadra e un 4° con i Musici. La classifica Combinata ha visto la compagine gliallorossa piazzarsi al 4° posto, ad un soffio dalla promozione.

Il risultato del Singolo ha garantito l’invito a partecipare alla gara di categoria della Tenzone Argentea che si svolgerà domenica 22 luglio a Ferrara.