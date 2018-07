Sanremo. Mercoledì scorso (11/7) i ragazzi U15 di Bottero e Cuneo hanno giocato contro i pari età della Albisole Cubs. Si è trattato del recupero di un incontro precedentemente non disputato che ha visto i giovani del Sanremo Baseball prevalere sugli avversari con il risultato di 19 a 0. Con questo risultato (peraltro ininfluente ai fini della classifica) i ragazzi concludono il campionato e si preparano ai Play Off che inizieranno il 2 settembre.

Altrettanto bene è andata alla prima squadra del Club – la serie C – che ha disputato il penultimo incontro battendo, con il risultato di 14 a 0, gli avversari del Mondovì. La squadra di Angeloni e Paternò, seppure rivista con gli inserimenti di due giovanissimi atleti provenienti dalla U15, ha portato a casa il risultato in sette innings.

I nuovi inserti (Stabile Noah e Avogadri Edoardo “Dodo”) non hanno per nulla sfigurato nel confronto con i “fratelli più grandi”; altrettanto buono è stato il comportamento di due titolari poco usati nel corso del campionato: Cassini Andrea e Vona Nicolò che, tre volte su tre, hanno assolutamente difeso la propria zona di campo all’esterno destro vanificando – con sicure prese al volo – l’impegno in battuta degli avversari; ottimo segnale di crescita agonistica. Ma un altro giocatore ha impedito agli avversari di toccare il sacchetto di prima base: si tratta del lanciatore Arieta Giovanni: con 15 strike outs e zero valide concesse ha realizzato una splendida partita che ci porta sempre più vicini alla disputa dei Play off.

Il prossimo incontro verrà disputato in trasferta a Settimo Torinese domenica 22 luglio; avversaria sarà la squadra del Castellamonte. In caso di vittoria del Sanremo Baseball (e ci sono tutti i numeri per realizzarla) dovrà essere disputato un incontro di spareggio con il Fossano, in campo neutro (a Cairo Montenotte) il prossimo 28 luglio.