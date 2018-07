Perinaldo. Con i loro prodotti stanno conquistando mercati italiani ed esteri. Ora con le loro interviste stanno sbaragliando il mondo web.

I giovani agricoltori imperiesi aderenti ad Agia – Cia Liguria hanno infatti realizzato una serie di video interviste in campi, coltivazioni e agriturismi per presentare le loro attività. E la risposta del mondo web sulla pagina Facebook di Cia Liguria è stata sopra ogni aspettativa.

Alessia, Luca, Christian, Samuele (e altri si aggiungeranno) a forza di like e commenti positivi stanno spiegando come si può conquistare la Russia con gli eucalipiti sulle colline di Perinaldo, fare olio e olive di qualità riprendendo attività di genitori e nonni, promuovere sul mercato agriturismi capaci di attrarre turisti da ogni nazione. (link video a fondo articolo)

Le parole di Christian Gastaldi presidente regionale di AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli): “Questo “viaggio” tra le idee e le aziende di noi giovani imprenditori agricoli è per far vedere quello che siamo, giovani coraggiosi che presidiano il territorio da ponente a levante, fanno impresa e creano lavoro senza andarlo a chiedere a qualcun’altro.

Nonostante tutto però ogni giorno siamo tartassati dalla burocrazia e dalla lentezza delle amministrazioni, ci sono ragazzi che hanno investito grosse somme in bandi e misure psr, oggi forse si sta muovendo qualcosa ma è necessario fare di più e fare sempre meglio, noi e il settore in cui lavoriamo siamo il futuro della nostra Liguria, il turismo dovrà viaggiare di pari passo con l’enogastronomia e con l’agricoltura, solo così potremo fare davvero bene, attirare sempre più turisti nella nostra splendida regione.

È necessario pertanto far vedere che c’é un entroterra VIVO, fatto anche di giovani realtà produttrici di vera eccellenza. Spetta a noi il compito di destagionalizzare il turismo anche per i mesi autunno/invernali ed iniziare una collaborazione con la ristorazione e le strutture ricettive costiere. Voglio essere ottimista, per questo sono sicuro che nel giro di qualche anno, con l’impegno di tutti, questo possa essere trasformato in una splendida realtà! “

Gastaldi:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1882822725130656&id=476234962456113

Aicardi:

https://www.facebook.com/CiaLiguria/videos/1882833548462907/

Di Salvo:

https://www.facebook.com/CiaLiguria/videos/1885205381559057/

Valenti:

https://www.facebook.com/CiaLiguria/videos/1885221271557468/