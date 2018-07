Gli Ultras dell’Imperia in Comune, assessore Vassallo: “Rimettere a norma impianti sportivi è mio obiettivo”

Imperia. Gli Ultras dell’Imperia si sono recati oggi in Comune per un incontro con l’assessore allo Sport Simone Vassallo a margine del quale sono state presentate le circa 150 firme raccolte dai tifosi che hanno così dimostrato di essere un gruppo unito.

Gli Ultras hanno chiesto che l’amministrazione li aiuti a reperire sponsor per la squadra di calcio, che milita in categoria di Eccellenza. “Il mio compito principale è quello di rimettere a norma tutti gli impianti sportivi, compreso lo stadio Ciccione”, ha affermato Vassallo, “Logicamente, se ci dovesse essere qualche imprenditore interessato a investire nel settore del calcio, sarà mia premura indirizzarli sull’Imperia”.

“In data odierna negli uffici dell’Assessore Simone Vassallo è avvenuta la consegna della raccolta firme”, hanno fatto sapere gli Ultras in una nota, “Ringraziamo tutti i tifosi e gli appassionati per la partecipazione e l’Assessore per la disponibilità dimostrata. Come da accordi resteremo in attesa dell’evoluzione della situazione societaria e dei lavori allo stadio. Ci impegniamo a restare vigili e a tenere informati tutta l’Imperia sportiva sui relativi sviluppi”.