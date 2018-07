Gli Abba Celebration apriranno la prima edizione del concorso “SanremocantaNapoli”

Sanremo. Una serata all’insegna delle canzoni di uno dei gruppi musicali che hanno segnato la storia della canzone internazionale. Gli Abba, gruppo svedese che per oltre venticinque anni sono stati protagonisti di giganteschi concerti, ma anche interpreti del mondo della discografia che ancora oggi sono ricordati e amati in particolare dai giovani, che li hanno scoperti ascoltando brani che tutt’ora fanno da colonna sonora alla vita quotidiana.

Quel mondo musicale e spettacolare, in Italia, sono degnamente rappresentati da un quartetto di svedesi-romani che da due anni imperversano nelle località turistiche, non solo italiane con un grandioso show, con tanto di musicisti e ballerini professionisti. Due ore nelle quali tutti le canzoni più conosciute sono interpretate in maniera davvero eccellente dalle due voci femminili accompagnate dai due “maschietti”, altrettanto bravi.

Gli Abba Celebration, questo è il nome che hanno assunto e che è stato approvato dagli Abba (quelli originali) che li hanno autorizzanti a rappresentarli non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero tra cui Monte-Carlo dove il mese scorso hanno ottenuto un grande successo poi bissato a Cannes.

Uno spettacolo nello spettacolo, prodotto da Ilio Masprone, che garantirà una serata di grande intensità per una settimana altrettanto musicale perché lo show sarà seguito il giorno dopo dalla prima edizione dell’inedito concorso SanremocantaNapoli dove 20 Giovani Talenti opportunamente selezionati, si esibiranno con due brani ciascuno: una Cover e un Inedito tutte e due in Lingua Napoletana: questo nei giorni 12/13/14, sempre al Teatro del Casino.

Il sabato successivo 15 settembre il Gran Gala della Canzone Napoletana, al Teatro Ariston, con tanti ospiti importanti per ricordare artisti come: Pino Daniele, Renato Carosone, Roberto Murolo, Enrico Caruso ed altri; ad interpretarli noti cantanti. Qualche esempio: la grande Miranda Martino, Gianni Nazaro, Mario Maglione, Irene Fargo, Mario Tessuto, Pietra Montecorvino, Manuela Villa, Franco Fasano, e altri se ne aggiungeranno nelle settimane successive. Alcuni di questi artisti faranno parte della Giuria di Qualità del concorso presieduto da Marinella Venegoni (La Stampa), Dario Salvatori (Rai), il maestro Adriano Pennino, Francesca Roattino (sanremonews.it) e Manuela Villa. Presenta il giornalista di Rai Uno Massimo Proietto (La Vita in Diretta), con interventi della storica attrice Lucia Cassini: i tre vincitori, a pari merito, parteciperanno di diritto alla serata dell’Ariston e riceveranno i riconoscimenti intitolati a: Roberto Murolo, Pino Daniele ed Enrico Caruso, tutti realizzati da Michele Affidato orafo di Crotone (nella foto gli Abba di oggi). Prenotazioni Teatro Casinò, oppure al 335/327111.