Giunta troppo numerosa, si dimette l’assessore Gianesini

Imperia. E’ già in partenza per la Costa d’Avorio l’assessore Ivan Gianesini al quale il sindaco Claudio Scajola aveva conferito la delicata delega dell’Ambiente. Secondo i calcoli, infatti, al Comune di Imperia spettano 9 assessori e non 10. “Ero il più sacrificabile dal punto di vista dell’opportunità politica -spiega Gianesini – Rimango a disposizione del primo cittadino”. In apertura di Consiglio comunale previsto per le ore 18 la segretaria Rosa Puglia spiegherà il pasticcio. Le deleghe verranno trattenute da Scajola.

Secondo altri calcoli, secondo la Legge Delrio potrebbero essere addirittura di 8 il numero massimo di assessori spettanti al Comune capoluogo,