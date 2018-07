Giovane donna con due figlie a carico malata di cancro, Cav Sanremo-Taggia apre raccolta fondi

Soldano. Un piccolo gesto per fare grandi due piccoli angeli. Il Centro di aiuto alla vita – Sanremo e Taggia ha attivato una raccolta fondi per sostenere una giovane mamma nella sua lotta contro il cancro.

La donna ha 37 anni e vive a Soldano. Lo scorso anno ha scoperto di aspettare un figlio e insieme di avere un tumore maligno.

Già madre di una bambina che oggi ha 8 anni, ha deciso con animo eroico di portare avanti la gravidanza. Nove mesi in cui la diagnosi di cancro, i continui spostamenti per raggiungere la Capitale e sottoporsi alla chemioterapia, la sofferenza e la paura di non farcela, non hanno turbato la gioia dell’arrivo di un secondo figlio. Una seconda bambina, che è venuta al mondo lo scorso giugno, perfettamente in salute.

Ma la mamma no. I trattamenti chemioterapici hanno dato scarsi risultati e subito dopo il parto ha avuto una ricaduta. Il dramma: per lei, la famiglia, il marito che, giovane e coraggioso e forte come la moglie, è sempre stato al suo fianco, rischiando anche di perdere l’impiego (è occupato nel settore agricolo).

In loro aiuto si è così mossa la comunità del borgo medievale della Val Verbone, la maestra della primogenita in particolare, e il Cav – Sanremo e Taggia a cui si sono rivolti per ricevere assistenza nella cura e nella crescita delle figlie. Perché la mamma potrebbe non farcela.

Ecco allora che i volontari hanno aperto una campagna benefica per reperire denaro da destinare alle bambine, per il pagamento di una persona che provveda a loro quando il papà è al lavoro piuttosto ché per la spesa o per l’acquisto del materiale scolastico, per non lasciarle diventare grandi da sole.

Per chi volesse contribuire alla raccolta, può contattare la volontaria Sara al numero 349. 6335712 oppure procedere direttamente al versamento, di seguito tutti i dati:

Iban: IT86G0617549090000000601080

Banca Carige

Intestato a: Centro aiuto alla Vita

Causale: angeli

PayPal: cavsanremo@libero.it

Presso Monremo Piazza Eroi, 103 Sanremo (IM)