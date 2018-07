Giossi Massa è il nuovo presidente del FC Cervo, Vincenzo Monteanni il direttore sportivo

Cervo. La società FC Cervo comunica l’ingresso di Giossi Massa come nuovo presidente dell’FC Cervo. Ad affiancarlo sarà Vincenzo Monteanni come direttore sportivo, figura storica già presente nella vecchia Dea Diana al fianco del presidente dimissionario Denis Muca il quale, la società, vuole ringraziare per tutto il lavoro svolto e augura un roseo futuro nel suo nuovo incarico all’interno della ASD Imperia.

La società comunica l’iscrizione al campionato di Seconda categoria con richiesta di ripescaggio alla categoria superiore (Prima categoria).