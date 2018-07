Genova, si è aperto il processo d’appello de “La Svolta” per i Pellegrino-Barilaro

Genova. Presso la terza sezione della Corte di Appello di Genova si è aperto oggi il processo d’appello de La Svolta a seguito del rinvio ai pm degli atti della Corte di Cassazione: il 15 settembre 2017, i giudici romani avevano infatti annullato le assoluzioni decise in appello per i Pellegrino-Barilaro. Per loro il processo di secondo grado doveva dunque essere nuovamente istruito. La discussione del processo è stata rinviata a novembre.

L’inchiesta giudiziaria, ribattezzata “La Svolta” , era nata dal blitz effettuato dai carabinieri il 3 dicembre 2012 poi proseguito con i processi e le condanne storiche pronunciate prima in tribunale a Imperia e poi in Corte d’Appello a Genova.

Nel settembre scorso, la Suprema Corte aveva confermato i provvedimenti dei giudici genovesi per Giuseppe “Peppino” Marcianò (deceduto a gennaio) e Vincenzo Marcianò che erano stati condannati per 416 bis Omar Allavena (a 7 anni), Giuseppe Gallotta (14 anni), Annunziato Roldi (8 anni), Vincenzo Marcianò (nipote di Giuseppe, 7 anni e sei mesi), Salvatore Trinchera (7 anni); Giuseppe Scarfò (5), Paolo Macrì (5 anni) ed Ettore Castellana (8 anni).