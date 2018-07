Gara sfortunata per il monegasco Charles Leclerc al GP D’Ungheria

Monaco. Fine settimana sfortunato in Ungheria per il pilota monegasco Charles Leclerc che è stato costretto al ritiro dopo il giro 1.

Si è conclusa quasi subito infatti la gara per il pilota dell’Alfa Romeo Sauber sul circuito Hungaroring a causa di un contatto nelle prime curve con la Force India di Perez che ha compromesso il funzionamento di una delle sospensioni dell’auto.

Nonostante il ritiro di domenica il giovane pilota ha avuto un inizio di carriera in Formula 1 molto positivo visto che ha ottenuto 13 punti nelle prime undici gare, portando la squadra svizzera al nono posto nel Campionato costruttori. Ora si rilasserà e preparerà per la seconda metà della stagione, Leclerc ritornerà infatti in pista tra un mese alla Spa Francorchamps in Belgio.