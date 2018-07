Fuochi d’artificio a Imperia: via Boine e via Scarincio chiuse al traffico

Imperia. “A seguito dell’ordinanza emessa dalla questura di Imperia in data odierna, si comunica che Via Boine e Via Scarincio saranno chiuse al traffico in ambo i sensi di marcia dalle 21 alle 24 secondo la normativa, in vigore, sulla legge antiterrorismo. Il comunicato è rivolto ai residenti e non residenti.

L’orario e le modalità sopraindicate saranno valide solo ed esclusivamente in data 27 luglio in occasione dei fuochi d’artificio. Si ricorda che è disponibile il parcheggio del molo secondo le modalità del caso” – comunica il Civ Borgo Marina.