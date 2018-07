Fratello dell’ex sindaco Pallanca diffidato dall’utilizzo della parola “Città” e “Comune di Bordighera”

Bordighera. Il progetto “Bordighera Città Giardino” per la riqualificazione urbana di corso Italia e piazza della stazione non potrà più chiamarsi così. O meglio, il gruppo che lo sostiene, creato da Gio Batta Pallanca, fratello dell’ex sindaco Giacomo, e legato a Progetto Bordighera, non potrà più utilizzare né “Città” né “Comune” legato al nome di Bordighera. L’ultimatum arriva direttamente da Palazzo Garnier con una diffida inviata dall’avvocato Montanaro a Gio Batta Pallanca a nome dell’amministrazione comunale della “Città delle Palme”.

“Scrivo la presente a nome e per conto dell’amministrazione comunale di Bordighera la quale mi rappresenta che la S.V., per conto della community social denominata “Bordighera Città giardino”, sta facendo illegittimamente uso dei nomi di “Città” e “Comune di Bordighera”, sia tramite pubblicazioni su quotidiani locali, sia tramite pubblicazione su sito internet: https://www.change.org/p/bordighera-città-giardino, al fine della raccolta di firme a sostegno dell’iniziativa “progetto di riqualificazione urbana per corso Italia e piazza della stazione”, si legge nella missiva inviata dall’avvocato, “Si evidenzia come nessuna autorizzazione all’utilizzo dei nomi di “Città” o “Comune di Bordighera” sia stata data dall’amministrazione. Detto progetto non rientra tra le priorità esposte nel programma elettorale votato dai cittadini di Bordighera espressione dell’attuale maggioranza consigliare. Si diffida pertanto a cessare immediatamente ed astenersi dall’utilizzo dei nomi di “Città” e “Comune di Bordighera” sia su mezzi di stampa, ed ogni altro mezzo di diffusione”.

“Il 13 di luglio abbiamo consegnato in Comune le prime 1000 firme a sostegno del Progetto”, spiega Gio Batta Pallanca, “Abbiamo depositato queste firme con una lettera accompagnatoria cortese, rispettosa e propositiva. L’educazione ci faceva sperare in una cordiale risposta. È arrivata! Ha la forma di una diffida, ma è già qualcosa. La timidezza fa brutti scherzi. Il sottoscritto viene diffidato ad astenersi dall’utilizzo del sostantivo femminile ‘Città'”. E ancora: “Ora io mi trovo un po’ in difficoltà; non avendo un vocabolario ampio come i sottoscrittori delle diffida, se mi andate a togliere anche i pochi sostantivi che conosco entro in crisi. Aggregato case…..agglomerato urbano…..realtà antropizzata a finalità abitativa”. “Comunque, soprattutto per quanto in premessa provvederò a modificare il link per buona pace di tutti”, conclude Pallanca.