Francesco Bregolin è il nuovo “Team Manager” dell’Asd Imperia 1923

Imperia. L’ASD Imperia comunica che il nuovo Team Manager della prima squadra sarà Francesco Bregolin.

La società dà il benvenuto al nuovo team manager augurandogli buon lavoro.

“Sinceramente è un grande onore e piacere ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare il presidente Fabrizio Gramondo e Denis Muca perché la volontà è principalmente sua, io avevo piacere a seguirlo anche in questa sua nuova avventura.

Vengo in questa società sicuramente a piccoli passi, nel senso che voglio entrare con calma, dare una mano, portare quello che conosco. Ci sono figure storiche all’interno della società come Daniele Ciccione, Fabio Ramoino il DS Sassu, che è anni che si occupa di questo e ha la mia massima stima e rispetto, ha ottenuto grandi risultati anche con diverse difficoltà generali, poi tutti i dirigenti che ringrazio, mi hanno accolto bene.

Con mister Buttu devo ancora parlare però so che è un allenatore di qualità, non lo dico io ma lo dimostrano i risultati ottenuti che, sicuramente, lo porteranno a fare bene anche quest’anno. Si sta creando un bel clima. Il mio ruolo sarà di fare da collante tra società, allenatore e giocatori. Sono molto “invogliato” anche perché so che la piazza è calda e cercheremo di portare sempre più persone allo stadio, cercheremo di migliorare i rapporti con l’amministrazione e sopratutto di far venire più persone a sostenere la squadra perché ci sono tutti i presupposti che, una città come Imperia, abbia una squadra in buone posizioni, non soltanto in questo campionato, poi un domani non si sa, vedremo” - afferma Francesco Bregolin.