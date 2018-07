Forza Nuova Sanremo: “L’abusivismo commerciale non è ancora stato debellato”

Sanremo. “E’ noto che l’abusivismo commerciale in genere è l’esercizio del commercio in sede fissa o ambulante senza avere le autorizzazioni prescritte dalle normative e senza aver registrato l’impresa presso la Camera di Commercio e l’Inps. La posizione di chi svolge illegalmente l’attività è di netto vantaggio, in termine di guadagni, rispetto ai commercianti rispettosi delle leggi, perché chi opera abusivamente non paga le tasse, i contributi e neppure l’Iva.

Questo è un annoso problema per Sanremo, ora con il periodo estivo e non solo, nutriti gruppi di stranieri, fanno bella mostra con il commercio di merce varia: orologi, borsette, borse e quant’altro presumibilmente contraffatti.

Forza Nuova Sanremo punta il dito contro queste forme di illegalità che sino ad oggi non sono state debellate e arginate”.