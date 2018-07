Forza Nuova Imperia: “Siamo ben lontani dal rilancio turistico della città”

Imperia. “Questo è lo spettacolo riservato ai turisti che nel pomeriggio di oggi si fossero trovati a passare in piazza Siro Carli. É inutile dire che gli esercenti siano stufi ed esasperati per il protrarsi di questa situazione che, ad onor del vero, si è tristemente allargata anche a diverse altre zone della città.

In un momento complicato e difficile come quello che stiamo vivendo, chi lavora e paga le tasse, dovrebbe avere diritto ad essere rispettato e messo nelle migliori condizioni per poter svolgere il proprio lavoro. Mancanza di una vera e propria cultura di accoglienza turistica, totale assenza di servizi pubblici, barriere architettoniche ovunque, spazzatura, alberghi di classe turistica fatiscenti, stabilimenti balneari ancora in stile anni 60 ed in buona parte a pagamento, accattonaggio, abusivismo commerciale, spaccio di droga 24h e molto altro ancora, ci portano a pensare che si sia ancora ben lontani dal poter dire che sia in atto un processo di rilancio turistico della città, indipendentemente dai vari proclami da campagna elettorale”.